Egeli down sendromlu İrem’den 5 madalya

Ege Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde öğrenim gören milli yüzücü İrem Özdemir, İtalya'da down sendromlu sporculara özel olarak düzenlenen Avrupa Yüzme Şampiyonası'nda 4 gümüş, 1 bronz madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı. Egeli sporcu, 50 metre ve 200 metre kurbağa, 100 metre kelebek, 200 metre bireysel karışık yarışlarında gümüş madalya, 50 metre kelebek kategorisinde ise bronz madalya kazandı.

İrem ile gurur duyduklarını ifade eden Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, "Kariyeri boyunca 150'ye yakın madalya sahibi olan down sendromlu yüzücümüz İrem Özdemir'i ve antrenörlerini kutluyor, başarılarının devamını diliyorum" açıklamasını yaptı.