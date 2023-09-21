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Haberler Spor Buz hokeyinde genç Tan ilki başardı

Buz hokeyinde genç Tan ilki başardı

HABER MERKEZİ
Buz hokeyinde genç Tan ilki başardı
İstanbul Buz Korsanları Spor Kulübü'nün altyapısındaki minikler kategorisinde yetişen ve yıldız bir sporcu haline gelen Tan Nisan Göksal, Macaristan'ın Angels takımına transfer oldu. 15 yaşındaki Tan Nisan Göksal'ın bu transferi, yurt dışına transfer olan en genç Türk oyuncu olarak Türk buz hokeyi tarihine geçti. Tan Nisan, Yeşilköy sahilinde patenle gezerken, pistte paten antrenmanı yapan Buz Korsanları takımının oyuncularıyla tanışıp aralarına karıştığını ve buz hokeyi hayatının 6 yaşındayken başladığını kaydetti. A Milli Takım'a girmeyi hedeflediğini aktaran genç sporcu, "Şu an 18 yaş altı milli takımındayım. Yurt dışında bir burs kazanıp yurt dışında okumak da istiyorum" dedi.
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