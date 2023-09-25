Son dünya üçüncüsü olarak katıldığı şampiyonada 87 kiloda altın madalya elde eden Ankara ASKİ Spor'un milli güreşçisi Ali Cengiz, Sırbistan'da düzenlenen 2023 Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 87 kiloda Macar rakibi David Losonczi'yi finalde yenerek altın madalya elde etti. Rakibini 8-7'lik skorla yenen Ali Cengiz, dünya şampiyonu oldu. Karşılaşmanın ilk dakikasında pasif güreşen Ali, rakibine 1 puan verdi ve maça yerde parter pozisyonunda başladı. Rakibine yerde puan vermedi ve maç ayakta devam etti. İik devrenin bitimine az bir süre kala Ali Cengiz, boyunduruk oyunuyla 6-1 öne geçti ve devre bu skorla sona erdi. İkinci yarıya kontrollü başlayan iki sporcuda karşılıklı puanlarla son dakikaya girdiler. 7-3 önde olan Ali Cengiz son saniyelerde puan verse de maçı 8-7 kazanarak dünya şampiyonu oldu.