Fatih Terim İtalya yolcusu

Son olarak Galatasaray'ı çalıştıran ve Sarı-Kırmızılılar ile 10 Ocak 2022'de yollarını ayırmasından bu yana herhangi bir takımı çalıştırmayan tecrübeli çalıştırıcı Fatih Terim için sürpriz bir gelişme yaşandı. Uzun süredir sahalardan uzak olan ve sık sık dinlendiğini dile getiren 70 yaşındaki antrenör ile eski takımı Fiorentina'nın ilgilendiği öğrenilirken, Terim ve Çizme ekibinin yöneticilerinin temasta olduğu belirtildi.

YÖNETİCİLERLE ANLAŞAMAMIŞTI

Galatasaray'ı 2000 yılında UEFA Kupası şampiyonluğuna taşıyan Fatih Terim, daha sonra kendisine İtalya'dan gelen teklifleri değerlendirme kararı almıştı. Birçok takımın listesinde olan Türk hoca, Fioretina'nın başına geçerek ilk kez yurt dışı tecrübesi yaşadı. Burada oynattığı futbolla adından söz ettiren Terim, yöneticilerle yaşanan anlaşmazlıklar sonrası görevden ayrıldı. Yaşanan tartışma sonrası takımın başına getirilen Roberto Mancini, takımı İtalya Kupası'nda finale çıkaran Terim'in yerine maça çıkarak şampiyonluk yaşamıştı.