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Real Madrid duyurdu! Arda Güler sakatlandı

La Liga ekiplerinden Real Madrid'de forma giyen genç yıldız Arda Güler, yeniden sakatlık geçirdi. İspanyol ekibinden yapılan açıklamada, genç futbolcunun sol arka adelesinden sakatlandığı belirtildi.

İHA
Real Madrid duyurdu! Arda Güler sakatlandı

Real Madrid, sezon başında Fenerbahçe'den kadrosuna kattığı Arda Güler'in sol arka adelesinden sakatlandığını açıkladı. Arda, sezon başı kampında da sağ dizinden sakatlık geçirmiş ve ameliyat edilmişti.

İspanya La Liga ekibi Real Madrid, Arda Güler'in sağlık durumu ile ilgili yeni bir bilgilendirme yaptı. İspanyol ekibinden yapılan açıklamada, genç futbolcunun sol arka adelesinden sakatlandığı belirtilerek, "Oyuncumuz Arda Güler'e Real Madrid Sağlık Hizmetleri tarafından yapılan tetkiklerin ardından sol rektus femoris kasından sakatlık teşhisi konuldu" denildi.

18 yaşındaki Arda Güler, sezon başı kampında da sağ dizinden sakatlık geçirmiş ve ameliyat edilmişti. Milli futbolcu, Real Madrid ile henüz resmi maça çıkamadı.

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