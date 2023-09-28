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Haberler Spor Dünya şampiyonu Ali Cengiz'e davul zurnalı karşılama

Dünya şampiyonu Ali Cengiz'e davul zurnalı karşılama

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen 2023 Dünya Güreş Şampiyonası'nı grekoromen stil 87 kiloda altın madalyayla tamamlayan Ali Cengiz, memleketi Manisa'nın Akhisar ilçesinde davul zurnayla karşılandı.

AA
Dünya şampiyonu Ali Cengiz’e davul zurnalı karşılama

Grekoromen Güreş Milli Takımı ile yurda döndükten sonra memleketi Akhisar'a geçen Ali Cengiz'in yer aldığı araç konvoyunu ilçe girişinde sevenleri karşıladı.

Şampiyon güreşçi ilk olarak Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu'yu makamında ziyaret etti ve tebrikleri kabul etti.

Ali Cengiz ziyaret sonrası, AA muhabirine, şampiyonluğu için emek veren birçok isimsiz kahraman olduğunu söyledi.

Kendisini destekleyen herkese teşekkür eden Cengiz, "Çok şükür ülkeme, Akhisar'ıma altın madalyayı getirdim. Mutluyuz, gururluyuz. Bayrağımızı göndere çektirdik, İstiklal Marşı'mızı okuttuk. Bu yüzden çok mutluyum. Destekleyen ve dualarıyla yanımda olan herkese çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Olimpiyatlar için ara vermeden çalışacağını belirten Cengiz, Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmeyi hedeflediğini sözlerine ekledi.

Ali Cengiz'e ziyareti sırasında annesi Şerife, babası Suat, dedesi Rahmi Cengiz ile antrenörü İsmail Göze de eşlik etti.

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