Kupa kuraları bugün çekiliyor

ZİRAAT Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. 62 takımın katıldığı 1. turda toplam 31 maç yapılırken gözler ikinci tur müsabakalarına çevrildi. Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre kura çekimi, kulüp yetkililerinin katılımıyla saat 14.30'da Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapılacak. Heyecan A Spor'dan canlı olarak ekranlara gelecek. Bu turda, 1. eleme turu müsabakaları sonucu tur atlayacak 31 takım ve TFF 2. Lig'den 19 takım olmak üzere toplam 50 takım yer alacak. Ege takımlarından Turgutluspor, Bergama, Akhisarspor ve Balıkesirspor kupaya veda ederken, Bornova 1877, Karşıyaka ve Aliağa FK yoluna devam ediyor.