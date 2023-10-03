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Aboubakar tarihe geçti

Beşiktaş’ın önceki gün Konyaspor’u mağlup ettiği maçta gol atan Aboubakar attığı golle siyah-beyazlıların en golcü yabancı oyuncu sıralamasında 2. sıraya yükseldi

HABER MERKEZİ
Aboubakar tarihe geçti

SÜPER Lig 7. hafta maçında önceki gün Beşiktaş, deplasmanda Konyaspor ile karşı karşıya geldi. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan maçı Beşiktaş 2-0 kazandı. Konuk ekibe galibiyeti getiren goller 45+1. dakikada Uğurcan Yazğılı (KK) ve 63. dakikada Vincent Aboubakar'dan geldi. 31 yaşındaki isim bu golüyle birlikte tarihe geçmeyi başardı. Beşiktaş'taki 3. dönemini yaşayan Aboubakar, gol sayısını 43'e çıkardı ve 42 gollü Filip Holsoko'yu geçerek 2. sıraya yükseldi. Siyah-beyazlı takımın en çok gol atan yabancı oyuncusu unvanı ise 57 golle Bobo'da bulunuyor.

Bu sezon siyah-beyazlı forma altında Süper Lig ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 14 müsabakaya çıkan Kamerunlu futbolcu, rakip ağlara sekiz gol gönderirken, 3 kez de takım arkadaşlarına asist yaptı.

KARTAL'DA LUGANO HAZIRLIĞI

Süper Lig'de son olarak Konyaspor'u yenerek kendine gelen Beşiktaş'ta gözler perşembe günü UEFA Konferans Ligi'nde Lugano ile yapılacak olan maça çevrildi. D Grubu ikinci maçında İsviçre temsilcisi Lugano'yu konuk edecek olan siyah-beyazlılarda tüm planlar galibiyet üzerine yapılıyor. Kartal, teknik direktör Şenol Güneş önderliğinde yenileme idmanıyla birlikte bu müsabakanın çalışmalarına başladı.

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