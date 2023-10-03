Ege zirveye oynuyor

TFF Üçüncü Lig'de 4. hafta geride kalırken, Ege ekipleri 3 grupta zirveye ambargo koydu. Ege'yi en alt profesyonel lig kategorisinde 10 takım temsil ederken, 6 ekip şampiyonluk yarışındaki iddiasını ortaya koydu. Birinci Grup'ta Üçüncü Lig'e yeni çıkan Aliağa Futbol, Karabük'ü 4-0'lık sonuçla yenerek 10 puanla liderliğe yükseldi.

Turgutluspor

İzmir ekibi en yakın rakibi Sinopspor'a da 2 puan fark atmayı başardı. Üçüncü Lig 2. Grup'ta da zirve yarışında üç Egeli sıralandı.

Karşıyaka

Geçtiğimiz pazar günü oynanan kritik derbide Turgutluspor, sezona 3'te 3 yaparak harika bir başlangıç yapan Karşıyaka'yı deplasmanda yenerek liderlik koltuğunu kaptı. Kasaba, 10 puanla zirveye kurulurken KSK 9 puanla ikinci sırada konumlandı.

Efeler

ADA 4'TE 4 YAPTI

Turgutlu ve Karşıyaka'yı yine bir Egeli takip etti. Efeler 09, evinde Eynesil Bld ile berabere kalarak 8 puanla haftayı 3. sırada zirvenin sadece 2 puan gerisinde kapattı.

Kuşadası

Üçüncü Grup'ta 1922 Konya'yı dış sahada 2-0 yenen Kuşadası 4'te 4 yaparak firesiz giden tek takım oldu.

Bornova 1877

12 puana ulaşan Aydın ekibi averajla lider Karaköprü'nün altında yer aldı. Bornova 1877 ise 6-0'lık Sivas 4 Eylül zaferiyle 9 puanla zirve takibini sürdürdü.