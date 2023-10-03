  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor Ege zirveye oynuyor

Ege zirveye oynuyor

Üçüncü Lig’de mücadele eden 10 temsilciden 6’sı şampiyonluk yarışı yapıyor. Birinci Grup'ta Aliağa Futbol liderliğe yükselirken, 2. Grup'ta Turgutlu, Karşıyaka'dan koltuğu aldı. Efeler 09 da yarışa ortak olurken, 3. Grup'ta Kuşadası averajla 2., Bornova 1877 de 3. sırada yer aldı.

HABER MERKEZİ
Ege zirveye oynuyor

TFF Üçüncü Lig'de 4. hafta geride kalırken, Ege ekipleri 3 grupta zirveye ambargo koydu. Ege'yi en alt profesyonel lig kategorisinde 10 takım temsil ederken, 6 ekip şampiyonluk yarışındaki iddiasını ortaya koydu. Birinci Grup'ta Üçüncü Lig'e yeni çıkan Aliağa Futbol, Karabük'ü 4-0'lık sonuçla yenerek 10 puanla liderliğe yükseldi.

Turgutluspor

İzmir ekibi en yakın rakibi Sinopspor'a da 2 puan fark atmayı başardı. Üçüncü Lig 2. Grup'ta da zirve yarışında üç Egeli sıralandı.

Karşıyaka

Geçtiğimiz pazar günü oynanan kritik derbide Turgutluspor, sezona 3'te 3 yaparak harika bir başlangıç yapan Karşıyaka'yı deplasmanda yenerek liderlik koltuğunu kaptı. Kasaba, 10 puanla zirveye kurulurken KSK 9 puanla ikinci sırada konumlandı.

Efeler

ADA 4'TE 4 YAPTI

Turgutlu ve Karşıyaka'yı yine bir Egeli takip etti. Efeler 09, evinde Eynesil Bld ile berabere kalarak 8 puanla haftayı 3. sırada zirvenin sadece 2 puan gerisinde kapattı.

Kuşadası

Üçüncü Grup'ta 1922 Konya'yı dış sahada 2-0 yenen Kuşadası 4'te 4 yaparak firesiz giden tek takım oldu.

Bornova 1877

12 puana ulaşan Aydın ekibi averajla lider Karaköprü'nün altında yer aldı. Bornova 1877 ise 6-0'lık Sivas 4 Eylül zaferiyle 9 puanla zirve takibini sürdürdü.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA