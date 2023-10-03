İzmir’in gururları

Cimnastikte uluslararası organizasyonlarda madalyalara ambargo koyan milli sporcuların yetiştiği İzmir, 2023 Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda ay-yıldızlı ekibimizle bir kez daha gurur duydu. İzmirli Artistik Cimnastik Milli Takımı Antrenörü Yılmaz Göktekin'in çalıştırdığı, kadrosunda tamamı İzmir'de yetişen Ferhat Arıcan, Adem Asil, Ahmet Önder ve Ayberk Koşak'ın yanı sıra Kanada'da büyüyen Emre Dodanlı'nın yer aldığı Artistik Cimnastik Erkek Milli Takımı takım halinde ilk kez olimpiyat kotasını aldı ve 2024 Paris Olimpiyatları'na katılmaya hak kazandı. İzmirli Ferhat Arıcan, daha önce 2016 Rio Olimpiyatları'na katılarak cumhuriyet tarihinde cimnastikte bir ilki başarırken, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda Türkiye, ilk kez bronz madalya kazanan Ferhat Arıcan'ın yanı sıra cimnastikçilerimiz İbrahim Çolak, Ahmet Önder ve Adem Asil'le bireysel kategorilerde yarışmıştı. Belçika'daki şampiyonada millilerimiz ilk kez takım halinde de olimpiyat kotası alırken gözlerini bireysel finallerde madalyaya dikti.