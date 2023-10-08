İzmir’in günü olsun

Trendyol 1. Lig'de bugün İzmir takımları önemli maçlara çıkıyor. Ligde art arda Manisa Futbol Kulübü ve Adanaspor maçlarını kazanıp üst sıralara tırmanan Göztepe bugün Boluspor'un konuğu olacak. Bolu Atatürk Stadı'nda Adnan Deniz Kayatepe'nin yöneteceği maç saat 16.00'da başlayacak. Sıralamada 11 puanla 8. durumda yer alan Göztepe'de Hırvat çalıştırıcı Radomir Kokovic, Boluspor'u da yenip galibiyet serisini sürdüreceklerini dile getirdi. Bodrumspor ve Giresunspor'la üst üste berabere kalan düşme hattındaki Altay bugün sonuncu sıradaki Ümraniyespor'u misafir edecek. Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maçta Ali Yılmaz görev alacak.

ZİNCİR KIRACAK

Ligde tek galibiyeti bulunan 5 puanlı Altay, son sıradaki rakibini yenerek çıkışa geçmek istiyor. Maçın bilet fiyatları ise VIP B bin 200, VIP A-C 600, numaralı 100, maraton ve misafir tribünü 50 TL olarak belirlendi.

GÖZTEPE'DE SAKAT ISMAİL YİNE YOK

LİGDE ikide iki yaparak çıkışa geçen Göztepe'de sezon başından bu yana sakatlığı süren İsmail Köybaşı dışında eksik bulunmuyor. Tedavisi sona eren Messaoudi'nin ise bugün yedek kulübesinde oyuna başlaması bekleniyor.

SİYAH-BEYAZLILARDA YUSUF TEKİN CEZALI

ALTAY'DA geçen hafta Giresunspor deplasmanında sonradan oyuna girip kırmızı kart gören Yusuf Tekin bugün sahadaki yerini alamayacak. Tuna Üzümcü ile yollarını ayırdıktan sonra teknik adam bulamayan siyah-beyazlıları sahaya yine yardımcı antrenör Özkan Kılıç çıkaracak