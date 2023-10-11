Gururluyuz mutluyuz

UEFA'nın Nyon'daki merkezinde gerçekleştirilen UEFA Yönetim Kurulu toplantısının ardından gerçekleştirilen törenle EURO 2032'nin Türkiye-İtalya ortaklığına verildiği açıklandı. Yönetim kurulu toplantısının ardından gerçekleştirilen törende heyetler birlikte poz verdi. Türkiye, tarihinde ilk kez Avrupa Futbol Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak. Daha önce 6 kez Avrupa Şampiyonası'na aday olan ancak ev sahipliği hakkını elde edemeyen Türkiye, 2032 yılında İtalya ile ortaklaşa Avrupa futbolunun en büyük organizasyonunu düzenleyecek.

İKİ ÜLKEDEN 5'ER ŞEHİR

İki ülke tek adaylık için hazırladığı dosyalarda 10'ar şehir seçmişti. Yapılacak toplantıların ardından maçların ülkelerinde oynanacağı 5'er şehir belirlenecek. Toplam 20 aday stadın 10'u, UEFA tarafından 2026 Ekim'e kadar açıklanacak. Her iki ülkede de aynı sayıda grup, son 16 turu, çeyrek ve yarı final maçı oynanacak. açılış ve final maçlarının hangi ülkede oynanacağı ise daha sonra belli olacak.

'YATIRIMLARIN KARŞILIĞI'

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda çok mutlu olduklarını söyledi. Bakan Bak, "Sportif yatırımlarla ilmek ilmek dokuduğumuz güzel ülkemizin 100. yılında attığımız adımların karşılığını almak gurur verici" ifadelerini kullandı. Basın mensuplarına da açıklama yapan Bak, "Türkiye spor tesislerine yatırımlarının karşılığını alıyor. Artık pek çok organizasyona ev sahipliği yapıyoruz. Bunların sonuçlarını alıyoruz. Güzel bir süreç başlıyor. Hep birlikte tüm Avrupa'ya güzel bir futbol izlettireceğiz" dedi.

'ELİMDEN GELENİ YAPACAĞIM'

İtalya'nın efsane kalecisi Gianluigi Buffon ile birlikte kupanın önünde poz veren Türkiye'nin futbol elçisi ve Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, "Bugünü unutmayacağız. Ülkem adına elimden geleni yapmaya hazırım. Buffon ile ilk defa bu kadar samimi olduğum bir ortam oldu. Harika bir kişilik. Onu tanıdığıma çok sevindim" şeklinde konuştu.

'1 MİLYAR DOLARLIK GELİR'

UEFA'ya teşekkür eden TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, "Bugünü tarihe not düşmek lazım" dedi. Açılış ya da final karşılaşmasının oynanacağı stadyumun belli olmadığını belirten Büyükekşi, "Çok fazla stadımız var. Bunlara yenileri de katılabilir. Beraber çalışacağız. İki ülkeye 2 milyondan fazla seyirci gelmesi bekleniyor. Belki 1 milyar Dolar'ın üstünde bir gelir sağlayacak ülkemize" dedi.

İzmir Atatürk Stadı, UEFA'nın şampiyona için belirlediği kriterlere uyan statlar arasında

İZMİR EV SAHİPLİĞİ İÇİN UMUTLU

Türkiye'nin 2032 için belirleyeceği 5 şehir ve stadyumlar daha sonra açıklanacak. Atatürk Olimpiyat, Rams Park, Ülker, Yeni Ankara 19 Mayıs, Konya BŞB, Bursa BŞB, Trabzon Şenol Güneş Spor Kompleksi, Antalya Corendon, Eskişehir Atatürk ve G.Antep Kalyon ismi geçen statlar arasında. Ancak aday olabilecek stadyumlar arasında 51 bin 337 kişi kapasiteli İzmir Atatürk Stadı da bulunuyor. İzmir, Atatürk Stadı'nın yenilenmesi halinde 5 şehir arasında yer alabilir.