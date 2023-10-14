Szymanski durmuyor

Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı ve gösterdiği performans sonrası taraftarların sevgilisi haline gelen Sebastian Szymanski, gollerine milli takımda da devam ediyor. Sarı-lacivertli takımın bu sezon çıktığı 16 resmi maçta da sahaya çıkan Polonyalı futbolcu, takımına 8 gol ve 4 asistlik katkı sağladı. Gösterdiği perfomans sonrası Polonya Milli Takımı'nın EURO 2024 Elemeleri E Grubu'nda Faroe Adaları ile oynadığı müsabaka kadrosuna çağrılan 24 yaşındaki futbolcu, gollerine burada da devam etti. Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Szymanski, 4. dakikada attığı golle ülkesini öne geçirdi ve galibiyette başrol oynadı. Polonya'nın attığı 2. golü ise bir başka Süper Lig yıldızı Antalyasporlu Adam Buksa'dan geldi. Szymanski'nin şimdiden birçok kulübün listesine girdiği ve devre arasında Fenerbahçe'ye tekliflerin geleceği öne sürüldü.

MAN.UNİTED PEŞİNE DÜŞTÜ

Fenerbahçe'nin sezon başında renklerine kattığı Sebastian Szymanski, performansıyla yüzleri güldürürken, Avrupa'nın dev kulüplerini de peşine takıyor. İtalyan ekibi Napoli'nin izlediği Szymanski için bir başka önemli takımın daha devreye girdiği öğrenildi. İngiliz 'unitedinfocus' sitesi Manchester United'ın Szymanski'yi izlediğini aktardı. Ayrıca Kırmızı Şeytanlar'ın Polonyalı yıldız için 25 milyon Euro civarında bir teklif yapmaya hazır oldukları belirtildi. Haberde, 24 yaşındaki yıldızın skor üretme hızını bu şekilde sürdürürse United gibi kulüplerin 2024 yazında Fenerbahçe'nin kapısı birçok kez çalacağı belirtildi.