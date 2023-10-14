Zafere 1 adım kaldı

A Milli Takımımız, Hırvatistan'ı deplasmanda 1-0 yenerek müthiş bir zafere imza atarak EURO 2024 kapısını da araladı. Ay-yıldızlılarımız yarın Konya'da saat 21.45'te başlayacak mücadelede Letonya önünde kader sınavına çıkacak. Vincenzo Montella yönetimindeki ilk sınavında etkileyici bir futbol ortaya koyan ekibimiz, puanını 13'e çıkartarak zirvede yer alırken, bir maçı eksik Hırvatistan 10 puanla ikinci sırada yer aldı. 7'şer puanlı Ermenistan ve bir maçı eksik Galler ise 3 ve 4. basamakta bulundu. Millilerimizin grupta 2 maçı kaldı. Milli Takım Konya'da rakibini yenerse diğer maçların sonuçlarına bakmadan EURO 2024 biletini alacak. Ay-yıldızlı ekip, grup maçlarını 21 Kasım'da Galler ile deplasmanda oynayacağı maç ile tamamlayacak. Türkiye ayrıca tarihinde ilk kez Hırvatistan'ı deplasmanda mağlup etmeyi başardı. Milli takım daha önce Zagreb'de oynanan 3 maçtan da beraberlikle ayrılmıştı. Montella'nın takıma tesiri dikkat çekerken hırslı ve atak görüntümüzle gelecek için umutlandık. Montella, sonuna kadar hak edilmiş bir galibiyet elde ettiklerini belirterek, "Futbolcularımız mükemmel bir akşam yaşattılar" dedi.

MAÇ SONUNDA ŞARKILI KUTLAMA

Millilerin takım otobüsünde Hırvatistan galibiyeti şarkılarla kutlandı. Yunus Akgün, Kerem Aktürkoğlu ve Barış Alper Yılmaz başta olmak üzere milliler, Erkin Koray'ın 'Fesuphanallah' şarkısını söyleyerek galibiyet coşkusunu yaşadı.