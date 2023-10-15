Kazan maçı bitir işi

Türkiye, 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu 7. maçında bugün 21.45'te Konya BŞB Stadyumu'nda Letonya ile karşılaşıyor. 13 puanla lider olan Türkiye, kazandığı takdirde grubu ilk iki sırada tamamlamayı garantileyecek ve EURO 2024 biletini kazanacak. D Grubu'nda bir maçı eksik Hırvatistan 10 puanla ikinci sırada. 7'şer puanlı Ermenistan ve bir maçı eksik Galler ise 3 ve 4. sırada yer alıyor. Son maçında Ermenistan'ı mağlup eden Letonya ise 3 puanla son sırada.

JORGJI DÜDÜK ÇALACAK

Maçı Arnavutluk Futbol Federasyonu'ndan Enea Jorgji yönetecek. Jorgji'nin yardımcılığını Denis Rexha ile Ridiger Çokaj yapacak. Millilerimiz grup maçlarını 21 Kasım'da Galler ile deplasmanda oynayacağı maç ile tamamlayacak. EURO 2024'e katılacak 20 takımın belli olacağı grup aşaması, 16-21 Kasım 2023'te oynanacak karşılaşmalarla sona erecek.

KONYA KAPALI GİŞE

A Milli Takımımız Konya'da yeniden Avrupa Şampiyonası'na katılım hakkını kazanmak için sahaya çıkacak. Karşılaşmanın biletleri de günler öncesinden tükendi. Türkiye yeniden şampiyona bileti almak için 90 dakika sayacak. EURO 2016 Elemeleri A Grubu'nun son haftasında yine Konya'da oynanan maçta Türkiyeİzlanda karşısında 89. dakikada Selçuk İnan'ın serbest vuruştan kaydettiği golle şampiyonaya katılma hakkı kazanmıştı. Milliler bir kez daha aynı sevinci Konya'da yaşatmak için mücadele verecek.

MERİH'İN KART CEZASI BİTTİ

A Milli Takım'da kart cezası sona eren Merih Demiral, bu mücadelede forma giyebilecek. Sakatlığı süren Yusuf Sarı'nın bu maçta da forma giymesi beklenmiyor. Aday kadrosunda bulunan kaleci Doğan Alemdar ise Ümit Milli Takım'ın maç kadrosuna dahil edildi ve İstanbul'a gitti.