Trabzonspor’da hedef Tiago

Süper Lig'de geride kalan 8 haftalık bölümde takım içinde bir lider bulamayan Trabzonspor, aradığı oyuncuyu Liverpool'da buldu. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın yeniden göreve geldiği Karadeniz ekibi, devre arası transfer dönemi için Liverpool'da gözden çıkarılan Tiago Alcantara gündeme geldi. Avcı'nın da İspanyol maestro için onay verdiği, bordo-mavili ekibin resmi temaslara başladığı öğrenildi. Yaz transfer döneminde de gündeme gelen ancak transferi gerçekleşemeyen 32 yaşındaki 32 yaşındaki Alcantara için, menajeriyle görüşme yapıldı.

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Deneyimli yıldızın da yeni maceralara atılmaya hazır olduğu ifade edildi. Kariyerinde Barcelona, Bayern Münih gibi dünya devlerinin formasını terleten Tiago Alcantara, 46 kez İspanya Milli Takımı'nın formasını giydi ve 2 gol kaydetti.