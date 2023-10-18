Sporun enlerinde ödüller sahibini buldu

İzmir'de Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonunun iş birliğinde düzenlenen "Amatör Spor Haftası" kapanış töreni düzenlendi ve sporculara ödülleri verildi. Organizasyona AK Parti İzmir Milletvekili ve bir önceki Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İzmir Vali Yardımcısı Ünal Çakıcı, İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, İzmir Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Sayın Efkan Muhtar da katıldı. İzmir Atletizm Spor Kulübü'nden branşlarında başarı elde eden Eray Akın, Özgür Demirci, Oya Dolay, Tuana Çelkit, Bade Nalbant, Ada Divarcı ve Hira Taşdelen de ödüllerini aldı.