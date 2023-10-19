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Haberler Spor Milli Takım’da Cedi depremi

Milli Takım’da Cedi depremi

HABER MERKEZİ
Milli Takım’da Cedi depremi
Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, NBA'de San Antoino Spurs forması giyen Cedi Osman'ın A Milli Basketbol Takımı'nda oynamak istemediğini açıkladı. Basketbol Süper Ligi'nin isim sponsorluğu töreninde konuşan Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Türkoğlu "Bizim yanımıza gelip, milli takımda oynamak istemediğini söyledi. Biz de o süreçten sonra kimseyi buraya zorla getirmeyiz. Hiçbir sakatlığı olmayıp, milli takımda neden oynamak istemediklerini onlara sormak gerek." ifadelerini kullandı.
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