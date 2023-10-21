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Carlo Ancelotti’den Arda Güler müjdesi

HABER MERKEZİ
Carlo Ancelotti’den Arda Güler müjdesi
Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, La Liga'da bugün oynayacakları Sevilla maçı öncesi düzenlediği basın toplantısında, sakatlığı bulunan Arda Güler'in son durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Carlo Ancelotti, üst üste yaşadığı sakatlıklar nedeniyle henüz İspanyol devinde maça çıkamayan Arda'nın sağlık durumunun sorulması üzerine, "Arda Güler oldukça iyi ancak kondisyon eksiği var. 10 gün veya 2 hafta içinde en iyi performansını sergileyeceğine inanıyoruz. Çok genç ve iyi adapte olması gerekiyor. Farklı bir şekilde başlamak istiyordu ama çok genç ve dünya kadar zamana sahip. Hazır olmaya çok yakın" ifadelerini kullandı.
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