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Haberler Spor ARKAS Avrupa’ya galibiyetle başladı

ARKAS Avrupa’ya galibiyetle başladı

HABER MERKEZİ
ARKAS Avrupa’ya galibiyetle başladı
Voleybol Efeler Ligi'ne iki mağlubiyetle başlayan Arkas Spor, Avrupa'da moral buldu. İzmir ekibi, CEV Volleyboll Cup 32'li finalleri ilk maçında Hırvatistan'da karşılaştığı Mursa Osijek'i 3-1 mağlup etti. Başa baş giden ilk sette son bölüme girilirken öne geçip farkı açan Arkas, 19-25'lik sonuçla setlerde 1-0 öne geçti. İkinci seti ev sahibi ekip 25-23 aldı ve durumu eşitledi. 3. ve 4. seti rahat alan lacivert-beyazlılar maçı 1-3 kazandı. Karşılaşmanın rövanşı 1 Kasım Çarşamba günü saat 19.00'da İzmir'de oynanacak
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