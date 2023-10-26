ARKAS Avrupa’ya galibiyetle başladı

Voleybol Efeler Ligi'ne iki mağlubiyetle başlayan Arkas Spor, Avrupa'da moral buldu. İzmir ekibi, CEV Volleyboll Cup 32'li finalleri ilk maçında Hırvatistan'da karşılaştığı Mursa Osijek'i 3-1 mağlup etti. Başa baş giden ilk sette son bölüme girilirken öne geçip farkı açan Arkas, 19-25'lik sonuçla setlerde 1-0 öne geçti. İkinci seti ev sahibi ekip 25-23 aldı ve durumu eşitledi. 3. ve 4. seti rahat alan lacivert-beyazlılar maçı 1-3 kazandı. Karşılaşmanın rövanşı 1 Kasım Çarşamba günü saat 19.00'da İzmir'de oynanacak