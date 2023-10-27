  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor UEFA’dan skandal Tadic hatası

UEFA’dan skandal Tadic hatası

HABER MERKEZİ
UEFA’dan skandal Tadic hatası
FENERBAHÇE'NİN yıldızı Dusan Tadic, UEFA'nın hatası sonrası gündem oldu. Sırp on numara, Ajax ile Brighton arasındaki UEFA Avrupa Ligi maçının kadrosuna yazıldı. UEFA'nın aktardığı bilgilerde Dusan Tadic, 10 numaralı formasıyla Ajax'ın yedekleri arasında gösterildi. Fenerbahçe taraftarları, bu hata sonrası sosyal medyada UEFA'ya sert çıktı. Bazı taraftarlar, "Organizasyonun ciddiyeti yerlerde" ifadelerini kullandı. Bir diğer taraftar ise Fenerbahçe'yi etiketleyerek "Telif iste" çağrısında bulundu.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA