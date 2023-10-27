UEFA’dan skandal Tadic hatası

FENERBAHÇE'NİN yıldızı Dusan Tadic, UEFA'nın hatası sonrası gündem oldu. Sırp on numara, Ajax ile Brighton arasındaki UEFA Avrupa Ligi maçının kadrosuna yazıldı. UEFA'nın aktardığı bilgilerde Dusan Tadic, 10 numaralı formasıyla Ajax'ın yedekleri arasında gösterildi. Fenerbahçe taraftarları, bu hata sonrası sosyal medyada UEFA'ya sert çıktı. Bazı taraftarlar, "Organizasyonun ciddiyeti yerlerde" ifadelerini kullandı. Bir diğer taraftar ise Fenerbahçe'yi etiketleyerek "Telif iste" çağrısında bulundu.