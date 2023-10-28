Kritik cumartesi

TRENDYOL 1. Lig'de zirve mücadelesi veren iki Ege ekibi Göztepe ve Bodrum FK, bugün kritik maçlara çıkacak.

Liderlik mücadelesinde iddiasını sürdürmek isteyen Ege temsilcileri, sahaya mutlak 3 puan için çıkacak. Son 4 maçını gol yemeden kazanıp Süper Lig yarışında iddialı konuma gelen sarı-kırmızılılar, Keçiörengücü'ne konuk olacak.

Ankara Aktepe Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak karşılaşmada Ali Yılmaz düdük çalacak. Göz-Göz'de sakatlığı süren kanat oyuncusu Billal Massaoudi'nin durumu maç saatinde netlik kazanacak. 17 puanla 3. basamakta yer alan Göztepe'de teknik direktör Radomir Kokovic, 3 puan istediklerini söyledi.

YEŞİL-BEYAZLILAR ise Boluspor deplasmanında 3 puan mücadelesi verecek. Bolu Atatürk Stadı'nda Ayberk Demirbaş'ın yöneteceği müsabaka saat 16.00'da başlayacak. Ligde son 6 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet alarak 17 puanla 4. sırada konumlanan Muğla ekibinde teknik direktör İsmet Taşdemir zirve yolunda kritik bir deplasmana gideceklerini belirterek, "Çıkışımızı sürdürmek istiyoruz. Kazanıp seri başlatacağız" yorumunu yaptı. Muğla temsilcisinde Pedro Brazao ayak bileğindeki sakatlık nedeniyle forma giyemeyecek.