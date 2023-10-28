Manisa FK kaderini çizecek

TRENDYOL 1. Lig'de sezona şampiyonluk hedefi ve flaş transferlerle başladıktan sonra üst üste aldığı başarısız sonuçlarla teknik direktör değişikliğine gitmek zorunda kalan Manisa FK, ligde en zorlu dönemece girdi. Siyahbeyazlılar, geçen hafta alt sıralardaki Ümraniye'ye de yenilerek galibiyet hasretini 5 maça çıkarınca takımın başına Osman Zeki Korkmaz'ın yerine Pendikspor ile Süper Lig deneyimi yaşayan Osman Özköylü gelmişti.

52 yaşındaki teknik adam ilk sınavını yarın iç sahada 13 puanla averajla Manisa ekibinin hemen altında yer alan Çorum'a karşı verecek.

ÜST ÜSTE ZORLU MAÇLAR

SİYAH-BEYAZLILARI sonraki 3 haftalık süreçte de oldukça dişli rakipler bekliyor. Bu periyotta Özköylü ve öğrencileri, ilk 7 yarışı içindeki direkt rakipleriyle oynayacak. Çorum maçının ardından Ege derbisinde 4. sıradaki Bodrum FK (17) ile karşılaşacak olan siyah-beyazlılar, 6. olan Bandırma (16) ile içerde oynadıktan sonra 24 puanla lider olan Eyüp'le deplasmanda 3 savaşı verecek. Manisa temsilcisinin 4 haftalık süreçte alacağı puanlar kaderini çizecek.