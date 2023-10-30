Aliağa FK’da 7’de 7 keyfi

TFF 3. Lig 1. Grup'ta deplasmanda Artvin Hopaspor'u 2-1 mağlup eden lider Aliağa Futbol, üst üste 7'nci galibiyetini almanın sevincini yaşadı. Karadeniz ekibi karşısında ilk yarıyı 1-0 geriye kapatıp, son 15 dakikada bulduğu gollerle zafere uzanan Aliağa temsilcisi zirvedeki yerini sağlamlaştırdı. 8 maçta 7 galibiyet ve 1 beraberlik elde edip namağlup ünvanını koruyan İzmir ekibi 22 puana ulaşıp, en yakın takipçisiyle arasındaki puan farkını 7'ye çıkardı. Zor bir maç oynadıklarını belirten Teknik Direktör Hakan Şapçı, "Son dakikalardaki gollerle galibiyeti aldık ve şampiyonluk yürüyüşümüzü sürdürdük. Herkesi tebrik ediyorum" dedi.