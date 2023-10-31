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Haberler Spor Arkas seri yapacak

Arkas seri yapacak

HABER MERKEZİ
Arkas seri yapacak
AXA Sigorta Efeler Ligi'ndeki ilk galibiyetini Cizre Belediye karşısında alan Arkas Spor, artık seri galibiyetler almak istiyor. Sezona Galatasaray'a 3-2 yenilerek giren lacivert-beyazlılar, ikinci hafta Ziraat Bankkart'tan set alamadı. Üçüncü haftada Halkbank ile oynayacağı müsabaka Avrupa maçı nedeniyle ertelenen Arkas, ilk 3 puanını 4. hafta maçında sahasında Cizre Belediye'yi yenerek aldı. Lacivert-beyazlı takım, şuan da 1 galibiyet ve 2 mağlubiyetle 4 puan topladı ve ligin 8. sırasında yer alıyor. Gelecek hafta 5 Kasım pazar günü saat 16.00'da Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediye'yi konuk edecek olan İzmir temsilcisi, rakibini yenerek seri başlatmak istiyor.
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