Arkas seri yapacak

AXA Sigorta Efeler Ligi'ndeki ilk galibiyetini Cizre Belediye karşısında alan Arkas Spor, artık seri galibiyetler almak istiyor. Sezona Galatasaray'a 3-2 yenilerek giren lacivert-beyazlılar, ikinci hafta Ziraat Bankkart'tan set alamadı. Üçüncü haftada Halkbank ile oynayacağı müsabaka Avrupa maçı nedeniyle ertelenen Arkas, ilk 3 puanını 4. hafta maçında sahasında Cizre Belediye'yi yenerek aldı. Lacivert-beyazlı takım, şuan da 1 galibiyet ve 2 mağlubiyetle 4 puan topladı ve ligin 8. sırasında yer alıyor. Gelecek hafta 5 Kasım pazar günü saat 16.00'da Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediye'yi konuk edecek olan İzmir temsilcisi, rakibini yenerek seri başlatmak istiyor.