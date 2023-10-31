Bodrum FK’da Celustka belirsiz

Trendyol 1. Lig'de son haftalarda formdan düşen Bodrum FK'da Boluspor maçında sakatlanan Celustka'nın durumu henüz netleşmedi. Sezon başında transfer edilen ve bu sezonki 10 maçın tamamına ilk 11'de başlayan deneyimli savunmacı Boluspor karşılaşmasında rakibiyle girdiği ikili mücadele sonucunda sakatlanarak yerini Süleyman Özdamar'a bırakmıştı. Tecrübeli ismin sakatlığının ciddiyeti belirsizliğini korurken, çekilecek MR'ın ardından sağlık durumu netlik kazanacak. Bodrum, Bolu yenilgisiyle 17 puanla 6. sıraya gerilerken lider Eyüp'ün 7, 2. sıradaki Göztepe'nin 3 puan gerisine düştü.