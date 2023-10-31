  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor Buca 1928’de Berke fırtınası

Buca 1928’de Berke fırtınası

DOĞANCAN BİNGÖL
Buca 1928’de Berke fırtınası
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta zirve mücadelesi veren Bucaspor 1928'de Berke Bıyık geçen sezonu aratmıyor. 4 sezondur sarı-lacivertli formayı terleten ve attığı 9 gol ile geçen sezon Buca'daki en üretken yılını geçiren Bıyık, ilk 7 hafta sessizliğe bürünmüştü. Bu sessizliğe rağmen 11'deki yerini kaybetmeyen Bıyık, 2 hafta önce Ankara Demir karşısında bu sezonki ilk golünü atarak sessizliğini bozarken geçtiğimiz gün Adıyaman FK maçında da sahne aldı. Futbolcu önemli karşılaşmada Fırtına'ya 1 puanı getiren golü atarak takımını adeta ipten kurtardı. Bu sezon 9 kez 11 sahaya çıkan tecrübeli golcü, 750 dakika sahada kalarak Buca'nın değişilmezleri arasına girdi.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA