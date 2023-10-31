Buca 1928’de Berke fırtınası

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta zirve mücadelesi veren Bucaspor 1928'de Berke Bıyık geçen sezonu aratmıyor. 4 sezondur sarı-lacivertli formayı terleten ve attığı 9 gol ile geçen sezon Buca'daki en üretken yılını geçiren Bıyık, ilk 7 hafta sessizliğe bürünmüştü. Bu sessizliğe rağmen 11'deki yerini kaybetmeyen Bıyık, 2 hafta önce Ankara Demir karşısında bu sezonki ilk golünü atarak sessizliğini bozarken geçtiğimiz gün Adıyaman FK maçında da sahne aldı. Futbolcu önemli karşılaşmada Fırtına'ya 1 puanı getiren golü atarak takımını adeta ipten kurtardı. Bu sezon 9 kez 11 sahaya çıkan tecrübeli golcü, 750 dakika sahada kalarak Buca'nın değişilmezleri arasına girdi.