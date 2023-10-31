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Haberler Spor Fethiyespor’da çifte bayram

Fethiyespor’da çifte bayram

ERDOĞAN CANKUŞ
Fethiyespor’da çifte bayram
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta Fethiyespor evinde ikinci galibiyetini İskenderun Spor önünde alırken, Cumhuriyetimizin 100. yılında gelen bu galibiyet ile adeta çifte bayram yaşadı. 2-0 geriden geldiği İskenderunspor maçını 4-3 kazanan Fethiyespor maçın ardından galibiyet coşkusunu taraftarları ile birlikte yaşadı. Fethiyesporlu futbolcular maç sonrası ellerinde Türk bayraklarıyla kendilerini destekleyen taraftarların koşarken Fethiyespor camiası 3 puan coşkusu yaşadı. Son 5 haftadan bu yana kaybetmeyen Fethiyespor'da yüzler gülerken lacivert-beyazlılar gözünü yarın Türkiye Kupası 3. Turu'nda sahasında Tokat Plevne ile oynayacağı maça çevirdi.
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