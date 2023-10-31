Fethiyespor’da çifte bayram

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta Fethiyespor evinde ikinci galibiyetini İskenderun Spor önünde alırken, Cumhuriyetimizin 100. yılında gelen bu galibiyet ile adeta çifte bayram yaşadı. 2-0 geriden geldiği İskenderunspor maçını 4-3 kazanan Fethiyespor maçın ardından galibiyet coşkusunu taraftarları ile birlikte yaşadı. Fethiyesporlu futbolcular maç sonrası ellerinde Türk bayraklarıyla kendilerini destekleyen taraftarların koşarken Fethiyespor camiası 3 puan coşkusu yaşadı. Son 5 haftadan bu yana kaybetmeyen Fethiyespor'da yüzler gülerken lacivert-beyazlılar gözünü yarın Türkiye Kupası 3. Turu'nda sahasında Tokat Plevne ile oynayacağı maça çevirdi.