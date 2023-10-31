Hocalar değişti sonuç değişmedi

Trendyol 1. Lig, TFF 2. Lig ve 3. Lig'de mücadele eden Ege ekiplerinin başarısızlığın önüne geçmek için yaptıkları teknik değişim kötü gidişi çözemedi. Profesyonel liglerde mücadele eden Egelilerden 8'i sezona başladıkları teknik direktörler ile yola devam edemezken, bunlardan 5 kulüpte yapılan değişim henüz başarıyı getirmedi.

Ekonomik kriz ile mücadele eden 1. Lig ekibi Altay'da koltuğa oturan Cezayirli Djilali Bahloul, siyah-beyazlı ekiple çıktığı iki maçtan da yenilgi ile ayrıldı. Gençlerbirliği'nin adından Sakaryaspor'a da mağlup olan Altay, yıkım yaşadı.

KÖTÜ BAŞLANGIÇ YAPTILAR

Birinci Lig'de Play-Off kovalayan Manisa FK ise hafta içi Osman Zeki Korkmaz'ın yerine takımın başına geçen Osman Özköylü ilk maçında galibiyet alamadı. Evinde Çorum FK ile oynayan Özköylü'nün öğrencileri rakibiyle 2-2 berabere kalarak 1 puana razı oldu.

2. Lig Beyaz Grup'ta üst üste 3 galibiyet almasına rağmen taraftar tepkisi nedeniyle Ahmet Yıldırım ile yolları ayıran Bucaspor 1928, Cüneyt Dumlupınar ile anlaşmıştı. Dumlupınar ilk maçında Adıyaman FK ile berabere kalarak 19 puanla 7. sıraya konumlandı, takım ilk kez Play-Off potasından çıktı.

FETHİYE'YE İLAÇ GİBİ GELDİ

Kırmızı Grup'ta ise ligin dibine demirleyen Uşakspor'da da teknik değişim ilk maça olumlu yansımadı. Aşigo, Rıdvan Geçkin ile 24 Erzincan karşısında çıktığı ilk maçtan yenilgi ile ayrıldı.

3. Lig 4. Grup'ta Balıkesir'in yeni teknik patronu Mehmet Demirtaş, 3 maçtan 2 beraberlik, bir yenilgi aldı. Fethiye'de teknik adam değişikliği puan tablosuna olumlu yansıdı. Taner Gülleri son üç maçta Muğla ekibine 2 galibiyet, bir beraberlik kazandırdı.

Bergama'da Süleyman Varlık 5 maçta benzer bir grafik sergilerken Menemen FK'da ise geçen hafta anlaşma sağlanan ünlü teknik adam Yılmaz Vural henüz resmi bir maça çıkmadı.