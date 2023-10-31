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Haberler Spor İncirliova Bld yine evde yok

İncirliova Bld yine evde yok

RAMAZAN AYDEMİR
İncirliova Bld yine evde yok
Bölgesel Amatör Lig (BAL) 5. Grup'ta mücadele eden Zoroğlu İncirliova Belediyespor, geçtiğimiz gün evinde Manavgat Belediyespor'a 3-0 mağlup olarak iç sahadaki kötü seriyi sürdürdü. Güçlü rakibi karşısında maça dirençli başlayan Aydın temsilcisi ilk yarıyı beraberlikle noktalarken, ikinci yarıda Vedat (2) ve Ahmet Hasan'ın gollerine engel olamadı. Ligde 3 hafta geride kalırken İncirliova sahasında Söke'nin ardından, Manavgat'a da yenilirken yeni sezonda henüz puanla tanışamadı. Dış sahada da Irlıganlı'ya yenilen İncirliova, bu süreçte tek gol kaydederken, fileleri 6 kez havalandı. Aydın ekibi önümüzdeki hafta sonu 1 puanı bulanan Sivaslı Bld ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.
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