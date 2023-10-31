İncirliova Bld yine evde yok

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 5. Grup'ta mücadele eden Zoroğlu İncirliova Belediyespor, geçtiğimiz gün evinde Manavgat Belediyespor'a 3-0 mağlup olarak iç sahadaki kötü seriyi sürdürdü. Güçlü rakibi karşısında maça dirençli başlayan Aydın temsilcisi ilk yarıyı beraberlikle noktalarken, ikinci yarıda Vedat (2) ve Ahmet Hasan'ın gollerine engel olamadı. Ligde 3 hafta geride kalırken İncirliova sahasında Söke'nin ardından, Manavgat'a da yenilirken yeni sezonda henüz puanla tanışamadı. Dış sahada da Irlıganlı'ya yenilen İncirliova, bu süreçte tek gol kaydederken, fileleri 6 kez havalandı. Aydın ekibi önümüzdeki hafta sonu 1 puanı bulanan Sivaslı Bld ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.