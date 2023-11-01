Kupa şöleni

Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü Turu'nda Ege ekipleri bugün zorlu karşılaşmalara çıkacak. Trendyol 1. Lig ekibi Altay, TFF 3. Lig temsilcisi Aliağa FK ile karşılaşacak. Daha önce Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda oynanacağı açıklanan karşılaşma, federasyon tarafından İzmir Atatürk Stadı'na alındı.TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta sezonun ilk bölümünde istediği sonuçları alamayan Menemen Futbol Kulübü ise yeni teknik patronu Yılmaz Vural yönetiminde ilk karşılaşmasına çıkacak.

TİRE'DE OYNAYACAKLAR

Sarı-lacivertliler kupada Nevşehir Belediyespor'u İlçe Stadı bakımda olduğu için saat 14.00'te Tire Gazi Mustafa Kemal Atatürk Stadı'nda konuk edecek. Aynı gruptaki Somaspor evinde Talasgücü ile, Fethiyespor da sahasında Tokat Belediyesi Plevne ile karşı karşıya gelecek.

3 TAKIM DEPLASMANDA

3'üncü Lig ekiplerinden Ayvalıkgücü Belediyespor, Kastamonuspor'a, Kuşadasıspor Düzcespor ve Bornova 1877 Karacabey Belediyespor'a misafir olacak. Tüm karşılaşmaların başlama düdüğü saat 14.00'te çalacak. Tek eleme usulüne göre oynanacak maçlarda galip gelen ekip tur atlayacak. Müsabakaların berabere tamamlanması halinde 15'er dakikalık iki uzatma devresine geçilecek. Eşitlik bozulmadığı takdirde kazanan tarafı seri penaltı atışları belirleyecek.