Olaylı Göztepe-Altay maçıyla ilgili flaş gelişme

İzmir Valiliği İl İdare Kurulu Müdürlüğü tarafından yapılan incelemede, Göztepe ile Altay arasında oynanan müsabakası esnasında meydana gelen olaylara ilişkin, Göztepe taraftarı olan M.N.A'nın sahaya atlamasının engellenmesinde ihmali olabileceği düşünülen polis memurları G.İ, R.D, F.K. ve E.K. hakkında soruşturma izni verildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, polis memurları hakkında soruşturma başlattı.

OLAY

Gürsel Aksel Stadı'nda 27 Kasım 2022'de yapılan müsabakanın 20. dakikasında seyircilerden F.E, Altay taraftarlarının bulunduğu bölümden Göztepe taraftarlarının olduğu bölüme işaret fişeği fırlatmış ve Göztepe taraftarı Mehmet Çakır yaralanmıştı.

Olay nedeniyle müsabakanın 22. dakikada durdurulmasının ardından, Göztepe taraftarı Mehmet Nihat Aydın, eline geçirdiği korner bayrak direğiyle Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç'e saldırmıştı.

Olaylar sonucu hakemin isteğiyle futbolcular soyunma odasına gitmiş, yaklaşık 25 dakikalık beklemenin ardından müsabaka tatil edilmişti.

Mehmet Nihat A. "kasten öldürmeye teşebbüs" ve Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'a muhalefet suçlarından tutuklanmıştı. Mehmet Nihat A. hakkında yürütülen soruşturma sonunda sanık hakkında 15 yıla kadar hapis talebiyle dava açılmıştı.

Tribünlerde çıkan olaylara ilişkin yürütülen soruşturmada ise gözaltına alınan 23 kişiden 19'u tutuklanmıştı. F.E. dışındaki tutuklular, adli kontrol şartıyla daha sonra tahliye edilmişti.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca 23 sanık için hazırlanan iddianamede sanık F.E'nin, "kasten öldürmeye teşebbüs", "tehlike arz edebilecek aletleri spor alanlarına sokmak ve kullanarak müsabaka düzenini bozmak", "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçlarından hapsi istenmişti.

Diğer sanıkların da "kasten öldürmeye teşebbüs suçuna yardım", "tehlike arz edebilecek aletleri spor alanlarına sokmak", "tehlike arz edebilecek aletleri spor alanlarında kullanarak müsabaka düzenini bozmak" ve "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçlarından cezalandırılmaları talep edilmişti.

Kamu görevlileri hakkında soruşturma başlatılması için İzmir Valiliğinin izni beklenmişti.