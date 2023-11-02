Manisa BŞB dağıldı

asketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nda Manisa Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Portekiz'in Porto takımına 84-67 mağlup oldu. Porto kentinde oynanan maçın ilk çeyreğini 20-18 önde kapatan ev sahibi ekip, soyunma odasına da 37-35 üstünlükle gitti. Üçüncü çeyreğin 5. dakikası 45-45 ile geçildi, Porto ikinci beş dakikada kolay sayı vermeyerek dördüncü çeyreğe 61-54 önde girdi. Manisa'nın top kayıpları sonucunda 6 dakika kala fark 10 sayıya (69-59) çıktı, Porto Manisa'nın ikinci yarıdaki kötü hücum performansından yararlanarak maçı 84-67 galip bitirdi.