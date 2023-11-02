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Haberler Spor Manisa BŞB dağıldı

Manisa BŞB dağıldı

Yeşil-beyazlı Ege ekibi, Porto’ya deplasmanda farklı yenildi. FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nda iki namağlup takım arasındaki mücadeleyi kaybeden Manisa, ikinci sıraya düştü.

HABER MERKEZİ
Manisa BŞB dağıldı
Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nda Manisa Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Portekiz'in Porto takımına 84-67 mağlup oldu. Porto kentinde oynanan maçın ilk çeyreğini 20-18 önde kapatan ev sahibi ekip, soyunma odasına da 37-35 üstünlükle gitti. Üçüncü çeyreğin 5. dakikası 45-45 ile geçildi, Porto ikinci beş dakikada kolay sayı vermeyerek dördüncü çeyreğe 61-54 önde girdi. Manisa'nın top kayıpları sonucunda 6 dakika kala fark 10 sayıya (69-59) çıktı, Porto Manisa'nın ikinci yarıdaki kötü hücum performansından yararlanarak maçı 84-67 galip bitirdi.
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