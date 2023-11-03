Arkas tutulmuyor

VOLEYBOL CEV Kupası'nda Arkas Spor fırtınası esiyor. Lacivertbeyazlılar, CEV Kupası 32'li final turunda iki maçta da Hırvatistan Mursa Osijek'i mağlup ederek son 16 turuna adını yazdırmayı başardı. Arkas Spor'da Canham 15, Efe 13, Gazi 10, Mirza ise 9 sayıyla oynayıp galibiyette önemli pay sahibi oldular. İki karşılaşmayı da kazanarak Avrupa macerasına iyi bir başlangıç yapan İzmir temsilcisi, Şampiyonlar Ligi Eleme Grubu'ndan gelecek yeni rakibini beklemeye başladı. Mavi-beyazlıların muhtemel rakipleri arasında CS Arcada (Romanya), Prometey (Ukrayna), Olympiacos (Yunanistan) veya Neftohimik (Bulgaristan) yer alıyor. İzmir temsilcisi, 5 Kasım Pazar günü Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor'u konuk edecek.