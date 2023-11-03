Aslan’da gündem Cucurella

Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde sezona fırtına gibi giren Galatasaray, ocak ayında takımı güçlendirmek için çalışmalarını sıklaştırdı. Teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda çalışmalara başlayan yönetimin öncelikle takımdan ayrılması gündeme gelen isimlere kulüp bulmaya çalıştığı öne sürüldü. Bu isimlerin de Ligde ve Avrupa'da fırtına gibi esen G.Saray, ocak transferi için harekete geçti de yeni transferler Angelino ve Ndombele'nin olduğu ortaya çıktı. Geldiği günden beri kilolarıyla gündem olan Ndombele'nin kadro dışı kaldığı iddia edildi. Büyük uğraşlar sonucu kadroya dahil edilen

Angelino'nun ise performansı teknik heyeti memnun etmedi.

BARCELONA'DA YETİŞTİ

Bu gelişmelerin ardından yönetim harekete geçerek Chelsea forması giyen Marc Cucurella için temaslara başladı. Tarihinin en kötü zamanını geçiren İngiliz ekibinde mutlu olmayan başarılı sol bekin de daha fazla forma giyebileceği için Aslan'a sıcak baktığı öne sürüldü. Futbola Barcelona altyapısında başlayan ve burada profesyonel olan 25 yaşındaki futbolcu, kariyerinde Eibar, Getafe, Brighton ve Chelsea formalarını terletti.

BAŞKANLIK İÇİN TERİM İDDİASI

GALATASARAY'DA mevcut başkan Dursun Özbek'in sağlık sebepleri nedeniyle mart ayında görevi bırakacağı iddiası gündeme bomba gibi düştü. Bu gelişmenin ardından gündeme birçok isim gelirken, adı yıllardır başkanlık için geçen Fatih Terim yeniden konuşulmaya başlandı. Gelen iddialara göre Terim'in şimdiden çalışmalara başladığı öğrenildi. Terim'in dışında Abdürrahim Albayrak'ın da kolları sıvadığı gelen haberler arasında. Yine kulislerde Metin Öztürk ve Erden Timur'un başkanlık için yarışacağı bilgisi geldi.