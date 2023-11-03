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Haberler Spor Menemen FK Vural’la iyi başladı

Menemen FK Vural’la iyi başladı

HABER MERKEZİ
Menemen FK Vural’la iyi başladı
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta 4 maçtır galibiyete hasret kalıp şampiyonluk ve Play-Off yarışının gerisinde 12'nci sıraya gerileyen Menemen Futbol Kulübü, takımı devralan Türkiye'nin en tecrübeli teknik direktörlerinden Yılmaz Vural'la iyi bir başlangıç yaptı. Vural yönetimindeki ilk sınavda Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü Turu'nda Nevşehir Belediyespor'u 2-0'la geçip üst tura yükselen sarı-lacivertli ekip, pazar günü ligde Denizlispor'la deplasmanda oynayacağı önemli maç öncesi moral tazeledi. Nevşehir maçını İlçe Stadı'nın saha zemini bakımda olduğu için Tire Gazi Mustafa Kemal Atatürk Stadı'nda oynayan Menemen, ligde 11 Kasım'daki Sarıyer randevusunda evine dönecek.
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