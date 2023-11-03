Zübeyde Hanım Stadı olacak

TÜRKİYE'NİN 100 yılı geride bırakan ilk spor kulüplerinden olarak kuruluşunun 111'inci yılını önceki gün kutlayan Karşıyaka'ya bir müjde daha geldi. 2015 yılında temelleri atılan ve yapımı yılan hikayesine dönen Karşıyaka Stadı'nın yapımı üstlenen Başkan Azat Yeşil, stadyumun ismi için de girişimde bulunduklarını açıkladı. Yeşil, Yalı'ya yapılacak olan yeni stadın isminin Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün annesinin ismi Zübeyde Hanım olması için de başvuru yaptıklarını açıkladı. Yeşil, Karşıyaka'ya "Zübeyde Hanım Stadı yakışır" diyerek en kısa sürede taraftarın ve camianını özlemini dindirerek stat için çalışmalara başlamayı umduklarını ifade etti.

KARŞIYAKA Başkanı Azat Yeşil, devletin çimento ve demir desteği vermesi halinde stadın yapımını kendisinin üstleneceğini ifade etmişti. Karşıyaka'nın stadyumuyla iki kez aynı tarihlerde ihaleye çıkan Göztepe Gürsel Aksel Stadı 3 sene önce 2020 yılında, 2017'de temeli atılan Alsancak Mustafa Denizli Stadı da 2021'de açıldı.

25 YILDIR STAT ÖZLEMİ SÜRÜYOR

İZMİR'DE stadyum istediğini 25 senedir dile getiren ilk kulüp olan Kaf-Kaf ise daha önce Örnekköy, Çiğli ve eski İlçe Stadı'nın yerine farklı projelerin yapılması gündeme gelmesine rağmen hayaline bir türlü ulaşamamıştı.