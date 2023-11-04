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Haberler Spor Arkas Spor’da Mirza ayrıldı

Arkas Spor’da Mirza ayrıldı

HABER MERKEZİ
Arkas Spor’da Mirza ayrıldı
AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Arkas Spor, milli voleybolcu Mirza Lagumdzija'nın takımdan ayrıldığını duyurdu. Yapılan açıklamada Mirza'ya teşekkür edilerek "Arkas Spor altyapısından yetişen ve 6 yıl boyunca takımımıza hizmet veren Mirza Lagumdzija'ya tüm emekleri ve takımımıza kattıkları için teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi. Milli voleybolcu da, "Sevgili Arkas ailesi veda vakti geldi. Bu harika 6 yıl için teşekkür ederim ama şimdi yeni kariyerimde yeni bir meydan okuma zamanı. Bu kulübün kalbimde her zaman özel bir yeri olacak" dedi.
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