Ligler tescil edilmeyebilir

VAR Hakemi Hakan Ceylan'ın kendisini eski MHK Başkanı Lale Orta ile aldattığı iddiasıyla boşanma davası açan İzmirli Leyla Ceylan'ın, Türk futbolunda bomba etkisi yaratacak iddialarıyla ilgili haberimiz futbol camiasında dünyasında büyük etki yarattı.

'TARİH VE SAAT İNCELENMELİ'

Birçok ünlü spor yazarı ve eski ünlü hakemler savcıları göreve çağırırken, genç kadının avukatı Didem Özkardeş ise savcıların çağırmaları durumunda ifade vererek bilgi paylaşımında bulunacaklarını belirtti. Didem Özkardeş "FIFA'ya verilen sağlık rap orlarının alındığı tarih ve saatte, bu üç hakemin cep telefonlarının baz istasyonlarından HTS kayıtları incelenmeye alınırsa tüm gerçekler ortaya çıkacaktır" dedi.

'İTİRAZ HALİNDE TESCİL OLMAZ'

Eski Milli Hakem ve Aspor yorumcusu Erman Toroğlu ise, hakem Hakan Ceylan'ın eşi Leyla Ceylan'ın iddiaları ile ilgili cumhuriyet savcılarının bir saniye bile durmamasının gerektiğini belirtirken, "Çok tehlikeli bir durum. Bir kulüp itiraz ederse, bu adı geçen hakemlerle ilgili şikayette bulunurlarsa lig sonunda tescil bile yapılamaz. Fedarasyon Başkanı ve yönetimi acilen bu konunun üzerine gitmelidir" diye konuştu.

'O HAKEMLERE MAÇ VERİLMEMELİ'

Yine eski Hakem ve Sabah Gazetesi yazarı ve TFF Daimi Genel Kurul üyesi olan Ahmet Çakar ise genç kadının iddialarının çok vahim olduğunu ve adı geçen hakemlerin açığa alınması gerektiğini dile getirdi. Sabah spor yazarı Levent Tüzemen ise, 'Yeni Asır büyük bir gazetecilik başarısı göstermiş ve buz dağının görünmeyen yüzünü deşifre etmiştir. Kimsenin özel yaşantısı ile ilgili yorum yapmam, ancak TFF ismi geçen hakemlerle bir araya gelip konuyu enine boyuna inceleme yapana kadar hakemlere maç vermemeli. Sahte rapor iddiası başlı başına büyük bir skandaldır. Yenilir yutulur bir iddia değil. Fedarasyon yetkililerinin FIFA'ya kadar uzanan skandalın boyutunu ve tüm gerçekleri gün yüzüne çıkarması gerekmektedir" dedi.

TOROĞLU: LİGLER TEHLİKEYE GİRER

Erman Toroğlu, Leyla Ceylan'ın, eşi ve iki hakem arkadaşının FIFA'ya verilen sağlık raporlarının tarihi geciktiği için, eski tarihli sahte rapor alındığını öne sürmesiyle ilgili iddiasının sonuna kadar gidilmesi gerektiğini belirtti. Toroğlu, "Kadınların intikamı acı olur. Bu iddialar tam bir rezalet. FIFA konusu en tehlikeli boyutu. Sezon sonunda ligden düşen bir takım VAR hakemi olarak maçını yöneten bu hakemlerden birkaçına itiraz etse veya dava açsa, liglerin tescili bile yapılamaz. Tam bir kaos ortamı olur. İddiaların üzerine sonuna kadar gidilmelidir. Savcılar bu iddialar karşısında göreve gelmeyecek de ne zaman gelecek? Federasyon derhal adı geçen hakemlerle ilgili soruşturma ve inceleme başlatmalı ve bu hakemlere bu süre içinde el çektirilmeli" dedi.

ÇAKAR: HAKEM ÇETESİNİN KOD ADI TOSUNCUKLAR

Eski hakem Ahmet Çakar ise tepkisini sosyal medyadan dile getirdi. Çakar, "İzmir'den eski bir hakem arkadaşım aradı. Gerek Ali Koç gerekse VAR hakemi Hakan Ceylan'ın eşi Leyla Ceylan'ın bahsettikleri "İZMİR HAKEM ÇETESİNİN", gizli yazışma ve telefon konuşmalarında kod adı "TOSUNCUKLAR" imiş..." diye tweet attı. Çakar "TFF Daimi Genel Kurul üyesi olarak TFF'ye ihtaren bildiriyorum. VAR hakemi Hakan Ceylan'ın eşinin iddiaları vahim olup, başta Hakan Ceylan, Alper Ulusoy ve bazı VAR hakemlerinin sahte sağlık raporu ile maçlara çıktıkları bahisle hepsinin açığa alınmaları gerekmektedir" ifadelerini kullandı.

TÜZEMEN: BUZDAĞININ ARKASINI YENİ ASIR DEŞİFRE ETTİ

Ünlü yorumcu ve gazeteci Levent Tüzemen, Leyla Ceylan'ın, eşi Hakan Ceylan ve iki hakem arkadaşının FIFA'ya eski tarihli sahte rapor sunduklarını öne sürmesi iddialarının yenilir yutulur iddialar olmadığını belirtti. Tüzemen, "Yeni Asır hakem camiasında hep konuşulan ve kafa karıştıran iddialarla ilgili buzdağının görünmeyen yüzünü Leyla Ceylan'ın iddiaları ile gün yüzüne çıkardı. TFF Başkanı ve Yönetim Kurulu bu iddialarla ilgili acil toplantı yapıp, bu hakemler ve bomba iddialarla ilgili inceleme ve soruşturma başlatması gerekiyor. Kişilerin özel yaşantısı beni ilgilendirmediği gibi yorum da yapmam. Ama bu iddialar hakem camiası, futbol dünyası ve FIFA'ya verilen raporlara kadar uzanınca bu konunun enine boyuna soruşturulması ve üstünü gidilmesi gerekiyor. Sorumlular ve yetkililerin bu iddiaların üzerine gideceğini ümit ediyorum" diye konuştu.

SAVCILARA BİLGİ VERMEYE HAZIRIZ

VAR Hakemi Hakan Ceylan'ın eşi Leyla Ceylan, "FIFA tarafından istenen liste için Türkiye'den 3 hakemin yurt dışına gönderilmesi gereken sağlık raporlarının geçmiş tarihli alınarak FIFA'ya gönderildiğini" öne sürmüştü. Bu ve diğer iddialarla ilgili savcıların müvekkilini çağırması halinde koşa koşa gidip bilgi ve ifade vermeye hazır olduklarını belirten avukat Didem Özkardeş, "Raporların gerçekliği ile ilgili fazla konuşmaya ve yoruma gerek yok. Sayın savcılarımız, raporların hazırlandığı ve alındığı tarih ve saat ile aynı gün için başta Hakan Ceylan olmak üzere adı geçen hakemlerin GSM şirketlerinin baz istasyonlarından HTS kayıtlarının istenerek incelenmeye alınmasıyla gerçekler ortaya çıkacaktır. Bütün bu iddiaları Hakan Ceylan sürekli olarak eşinin yanında konuştuğu için, hanımefendi tüm olaylara ve iddialara tanıklık etmiş durumda. Aynı zamanda müvekkilim Leyla Ceylan'ın kardeşi Serdar Aka da hakem Hakan Ceylan genellikle yanında konuştuğu için bu iddiaların büyük bir bölümüne tanıktır" dedi.

SOSYAL MEDYADA TEPKİLER ÇIĞ GİBİ

Türkiye'nin gündemine oturan hakem camiasını yakından ilgilendiren bomba iddiaların merkezinde olan hakem Hakan Ceylan ve Lale Orta X'de ilk sıralarda yer alırken, sosyal medyada da haberimiz büyük yankı uyandırdı. Leyla Ceylan'ın bomba iddialarıyla yorumlar sosyal medyada çığ gibi büyürken, tüm spor grupları da savcılar göreve çağırarak, iddia konusu olayların araştırılmasını istedi.

İŞTE O YORUMLAR:

@GOKHANAKTASSSS: Şöyle bir haber sonrası bu ülkenin savcıları devreye hala girmiyor! @GSHASANGURSOY: Savcıları inşallah görevlendirirler. Selim Soydan ve Leyla Ceylan'ın açıklamaları sonucunda soruşturma başlatılır! @KANARYA_MAK: Hakan Ceylan'ın eşinin ileri sürdüğü iddaalar yenilir yutulur cinsten değil. Bu ülkede futbolu çeteler yönetiyor dedikçe üzeri örtüldü. Tuz koktu artık, beyler tuz koktu. Acilen @ TFF_Org tüm kurullarıyla soruşturulmalı, futbolumuz bu çetelerden temizlenmeli. Savcılar göreve!

KOÇ: BU PİSLİĞİ TEMİZLEYECEĞİZ

F.Bahçe Başkanı, Yeni Asır'ın gün yüzüne çıkardığı iddialarla ilgili, "Bu pisliği temizleyeceğiz. İzmir grubu yarın için hazırlıklı olsunlar" dedi. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, dün A Spor'da canlı yayına bağlanarak Yeni Asır'ın gündeme çıkardığı bomba iddialarla ilgili açıklamalar yaptı. "Bu pisliği temizleyeceğiz" diyen Koç, "İzmir grubu var, dibine kadar gideceğiz. Hani 'İnlerine gireceğiz' derler ya. Benim az sürem kaldı başkanlıkta. İzmir grubu için elimden geleni yapacağım. Dürüst insanlar omuz omuza versin. Bu pisliği temizleyeceğiz. İsterlerse 10 yıl ceza versinler. Hakemler yatarken Fenerbahçe'yi düşünsünler. Trabzonspor'un da sıkıntıları var. Doğru dürüst maç yönetilsin istiyor iki takım. Bu işin kökünü kurutacağız. TFF Başkanı ne istiyorsa yapsın! En son korkacak insanlar biziz." ifadelerini kullandı.

'DÜRÜST HAKEMLER İSTİFA ETSİN'

Dürüst hakemlerin istifa etmesi gerektiğini söyleyen Ali Koç: "Dürüst ve adil futbol isteyen insanlar var. Dürüst hakemlere çağrım olacak, ilk önce siz istifa edin. Doğru karar verenler en çok ceza çekiyorlar. Bunu da yarın açıklayacağım. Pazar gününü bekleyin! İzmir grubu hazırlıklı olun, size söylüyorum." diye konuştu. TFF Başkanı'na da seslenen F.Bahçe Başkanı, "Sanırım TFF Başkanı'nın cesareti yok. Benimle ilgili, Lale Orta ile ilgili, başka konularla ilgili birçok iddia oldu. Cesur insan dibine iner! Defalarca başvurduk, çağırın ifadeye dedik ama tık yok. Etik Kurulu çalışacak deniyor ama göstermelik mi olacak bilmiyoruz. TFF, danışmanlarla yönetilemez" dedi.

HAKEM YILMAZ İSYAN ETTİ, BIRAKTI

Süper Lig'de 9. haftadaki Fenerbahçe ile Hatayspor arasında oynanan maçta görev yapan hakem Hakan Yılmaz dün yazılı bir açıklama yaparak görevini bıraktığını söyledi. Maçın ilk yarısında Dzeko'nun düşürülmesi sonrasında Fenerbahçe Yılmaz'ın uyarısı sonrası penaltı kazanmış ancak VAR'daki görevli hakem Mustafa İlker Coşkun, hakem Volkan Bayarslan'ı uyararak Dzeko'nun faul öncesi ofsayt pozisyonunda olduğunu bildirmişti.

KAMUOYU KARARIMI DOĞRULADI

Yılmaz istifa açıklamasında "F.Bahçe-Hatay maçında, tarafımıza verilen talimatlar doğrultusunda davranarak, kendisinin göremediği bir pozisyonda orta hakeme bir penaltı yardımında/ uyarısında bulundum ve orta hakem de bunu olumlu şekilde değerlendirerek penaltı kararı verdi. Mutlulukla belirtmeliyim ki, futbol kamuoyu vermiş olduğumuz kararın doğruluğunu destekler niteliktedir. Maç sonrasında, gözlemciler tarafından verilen ve MHK'ye bildirilen "notlar" da pozisyonun sağlıklı olarak değerlendirildiğini ve karara yansıtıldığını gösterir nitelikte ve yüksektir. Bu gelişmeler ışığında ve olağan teamüllere uygun şekilde, bu hafta yapılacak olan maçlarda görev beklentisi içinde olmam son derece doğalken; ne yazık ki bu gerçekleşmemiştir" derken şöyle devam etti:

ENGELLEYİCİ VE ZORLAŞTIRICI

"Bu tasarrufun tartışmalara yola açan ve doğru karar verildiği genel kabul gören bir maçın hemen ertesinde olması; bende, pozisyonun MHK tarafından "yanlış" olarak değerlendirildiği izlenimi doğurmuştur. Bu davranış şekli hakem camiası tarafından bilinen bir gerçektir. Yapılan uygulamayı, sadece tarafıma karşı yapılan bir haksızlık ve hakem atama kriterlerine karşı tutarsızlık ve aykırılık olarak değil; tüm hakemlerin sahada yönetmelikler dahilinde özgür, tarafsız ve adil karar verme süreçlerini engelleyici veya zorlaştırıcı bir yaklaşım olarak değerlendiriyorum. Belirttiğim gerekçelerle 27 yıllık hakemlik kariyerimi bugün itibariyle sonlandırıyorum" dedi.