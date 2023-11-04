  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor Türkiye Motokros Şampiyonası'nın 4. ayak yarışları Gönen'de başladı

Türkiye Motokros Şampiyonası'nın 4. ayak yarışları Gönen'de başladı

AA
Türkiye Motokros Şampiyonası’nın 4. ayak yarışları Gönen’de başladı

Gönen Belediyesinin destekleriyle Şakir Şenkalaycı Motokros Parkuru'nda gerçekleştirilen yarışlarda, MX1, MX2, MX2 Junior, MX, 85cc, 65cc, 50cc, Senior ve Veteran sınıflarında 130 sporcu mücadele ediyor.

Şampiyonanın söz konusu ayağına İstanbul, Ankara, İzmir, Muğla, Antalya, Sakarya ve Bursa başta olmak üzere birçok ilden sporcu katılıyor.

Yarışseverlerin büyük ilgi gösterdiği şampiyonada, özel olarak oluşturulan doğal tribünlerden seyirciler, yarışın heyecanını yaşadı.

Bugün yapılan teknik kontrollerin ardından antrenman ve sıralamalarla başlayan yarışlarda MX, Veteran ve 50 cc sınıflarında ilk etap müsabakaları yapıldı.

Yarın ise sabah saat 10.00'dan itibaren Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar'ın başlangıç işaretiyle sporcular iki etap halinde final yarışları için sıralanacak.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA