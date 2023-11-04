Türkiye Motokros Şampiyonası’nın 4. ayak yarışları Gönen’de başladı

Gönen Belediyesinin destekleriyle Şakir Şenkalaycı Motokros Parkuru'nda gerçekleştirilen yarışlarda, MX1, MX2, MX2 Junior, MX, 85cc, 65cc, 50cc, Senior ve Veteran sınıflarında 130 sporcu mücadele ediyor.

Şampiyonanın söz konusu ayağına İstanbul, Ankara, İzmir, Muğla, Antalya, Sakarya ve Bursa başta olmak üzere birçok ilden sporcu katılıyor.

Yarışseverlerin büyük ilgi gösterdiği şampiyonada, özel olarak oluşturulan doğal tribünlerden seyirciler, yarışın heyecanını yaşadı.

Bugün yapılan teknik kontrollerin ardından antrenman ve sıralamalarla başlayan yarışlarda MX, Veteran ve 50 cc sınıflarında ilk etap müsabakaları yapıldı.

Yarın ise sabah saat 10.00'dan itibaren Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar'ın başlangıç işaretiyle sporcular iki etap halinde final yarışları için sıralanacak.