Gözler Ali Koç’ta

VAR hakemi Hakan Ceylan'a boşanma davası açan Leyla Ceylan'ın, eşi ve hakem arkadaşlarıyla ilgili gündeme bomba gibi düşen iddialarının ardından gözler Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a çevrildi. Fenerbahçe'nin bugün Faruk Ilgaz Tesisleri'nde saat 13.00'te gerçekleşecek Yüksek Divan Kurulu toplantısında başkan Koç söz konusu iddialarla ilgili önemli açıklamalarda bulunacak. F.Bahçe Başkanı Ali Koç, Yeni Asır'ın ilk kez gündeme getirdiği iddialar sonrası önceki akşam A Spor'un canlı yayınına katılmıştı.

ARTIK SABRIMIZ TÜKENDİ

Ali Koç, "TFF ile ilgili sabrımız tükendi. Saha içi ve saha dışında garip olaylar yaşanıyor. Bir hakem eşinden açıklama oldu. Doğru veya yanlış bilmiyoruz. Alper Ulusoy ile ilgili iddialar var. Dürüst insanlar omuz omuza versin. Bu pisliği temizleyeceğiz" ifadelerini kullanmıştı. Koç, İzmirli hakem çetesi, VAR görüntülerinin eski MHK Başkanı tarafından sızdırılması, hakemlerin sahte rapor iddiaları ve daha birçok konuyla ilgili bugün açıklama yapması bekleniyor.