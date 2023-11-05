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Haberler Spor Karşıyaka’nın gözü rakiplerde

Karşıyaka’nın gözü rakiplerde

HABER MERKEZİ
Karşıyaka’nın gözü rakiplerde
TFF 3. Lig 2. Grup'ta son iki maçında galip gelemeyerek 5 puan kaybetmesine rağmen liderlik koltuğunu koruyan Karşıyaka'nın gözü bugün rakiplerinde olacak. Grupta haftayı maç yapmadan bay takım olarak geçecek olan 16 puanlı Kaf-Kaf, rakipleri kazanırsa geride kalan 8 haftanın 7'sinde koruduğu liderlikten inecek. Kaf-Kaf'ın rakipleri Batman Petrolspor, Bulvarspor'u, Turgutluspor, Hacettepe'yi ağırlarken, Efeler 09 SFK ise yarın Ergene Velimeşespor deplasmanına çıkacak. Bu takımlardan birinin galip gelmesi durumunda yeşil-kırmızılıları puan tablosunda sollayacak.
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