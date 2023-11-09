Mete Kalkavan düdük asıyor

Fenerbahçe ile Trabzonspor arasındaki mücadelede Video Asistan Hakem olarak görev alan Mete Kalkavan, hakemlik kariyerini noktalama kararı aldığı öne sürüldü. İddialara göre; Mete Kalkavan'ın, bu maçtaki performansı nedeniyle TFF ve MHK toplantısı sonrası 9 maç ceza alması kararlaştırıldı. Bu cezadan haberdar olan Mete Kalkavan, hakemliği bırakma kararı aldı. İstanbul bölgesi hakemi olan 43 yaşındaki Mete Kalkavan, 2003 tarihinden bu yana Süper Lig'de görev alıyordu. 8 Mart 2022'de görevden el çektirilen hakemlerin olmasına tepki gösteren Kalkavan, hakemliği bırakmıştı. Hakemlerin tekrar görev almasıyla birlikte geri dönen Kalkavan, kariyerinde 216 Süper Lig maçında düdük çaldı. Kalkavan, 2 kez Şampiyonlar Ligi, 7 kez UEFA Avrupa Ligi maçında da düdük çaldı. Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan Fenerbahçe maçı sonrasında ağır eleştirilerde bulunmuştu.

DOĞAN TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Doğan, "Ahlaksızlığın, terbiyesizliğin bitmesi lazım. VAR'a oturan arkadaş bir daha Türkiye'de hakemlik yapabilecek mi, merak ediyorum! Eğer hakemlik yapacaksa, bunu kimin onay ve rızasıyla yapacak. Çok merak ediyorum. VAR'daki neye bakıyor! Nasıl insanlarsınız siz ya! Hiç mi utanma duygunuz yok! Sahadaki nereye bakıyor, VAR'daki nereye bakıyor! Bu kadar ahlaksızlık olabilir mi!" demişti.

TOROĞLU İDDİALARDA BULUNMUŞTU

Eski hakem ve A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Fenerbahçe-Trabzonspor maçının ardından mücadelenin VAR hakemi Mete Kalkavan'la ilgili çarpıcı bir iddiada bulunmuştu. Toroğlu, "Zorbay Küçük, düzgün bir çocuk ama Mete Kalkavan başka bir adam! Hakemliği bırakan, bir gruba hizmet eden bir adam! Hâlâ maç veriyorsun. Ben yıllardır söylüyorum. Adam FIFA oldu. FIFA sen bize yaramazsın diye geri gönderdi. Zorbay'ı bu grup zamanında bitirmek istedi." ifadelerini kullanmıştı.