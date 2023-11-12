2. ve 3. Lig’de pazar şöleni

TFF 2. Lig'de bugün İzmir ve Ege ekipleri kritik maçlarda ter dökecek. Beyaz Grup'ta 4. sırada bulunan Bucaspor 1928, bugün deplasmanda düşme hattında yer alan Kırşehir Futbol SK karşılaşacak. Nazilli Belediyespor deplasmanda Afyonspor'la karşı karşıya gelecek. Kırmızı Grup'ta Fethiyespor evinde Belediye Derincespor önünde seriyi sürdürmeye çalışacak. Somaspor, Düzcespor'u üst üste üçüncü galibiyetini alma hedefiyle ağırlayacak. Dibe demir atan Uşakspor ise İnegölspor'un konuğu olacak.

EGE DERBİSİ OYNANACAK

TFF 3. Lig'de de Egelileri zorlu maçlar bekliyor. 1. Grup'ta namağlup lider Aliağa FK deplasmanda Tarsus İdmanyurdu ile karşılaşacak. 2. Grup'ta lider Efeler 09 SFK, Silifke Belediyespor'u konuk edecek. Turgutluspor, son sıradaki Sapanca Gençlik'e konuk olacak. Yarışta geri kalan Karşıyaka ise Anadolu Üniversitesi'nin konuğu olacak. 3. Grup'ta Bornova 1877, Ege derbisinde zirve takipçisi Kuşadasıspor'la oynayacak. Akhisarspor, deplasmanda Sivas Dört Eylül ile karşılaşacak. 4. Grup'ta Balıkesirspor, Çankaya FK'yı ağırlayacak. Tüm maçlarda ilk düdük 14.00'te çalacak.