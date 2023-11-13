Aslan ünvanını kaybetti

SÜPER Lig'in 12. haftasında deplasmanda Atakaş Hatayspor'a 2-1 yenilen lider Galatasaray, namağlup ünvanını kaybetti. Sarı-kırmızılılar, bu sezonki ilk mağlubiyetini alırken, geçen sezondan beri devam eden 17 maçlık yenilmezlik serisini de sona erdirdi. Ligde son yenilgisini geçen sezonun 32. haftasındaki derbide Beşiktaş karşısında yaşayan Cim-Bom, sonrasındaki 6 lig mücadelesini (Biri Hatayspor'a karşı 3-0 hükmen) kazandı. Aslan, bu sezon da ligde çıktığı 11 maçın 10'unu kazandı, birinde berabere kaldı. G.Saray, Hatayspor ile deplasmanda yaptığı maçlarda henüz galibiyet alamadı.

ICARDI 4 MAÇTIR SUSKUN

SARI-KIRMIZILILAR, Hatay temsilcisine karşı geçen sezon hükmen aldığı galibiyet haricinde deplasmanda maç kazanamadı. 2020- 2021 sezonunda Hatay'da 3-0 kaybeden Galatasaray, 2021-2022 sezonunda 4-2 mağlup oldu. Geçen sezon hükmen galip sayılan sarı-kırmızılılar, bu sezon da deplasmanda rakibine 2-1 yenildi. Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, son 4 resmi maçı boş geçti. Ligin ilk 9 haftasında 10 kez fileleri havalandırarak sezona etkili bir giriş yapan Icardi, son 3 haftada Çaykur Rizespor, Kasımpaşa ve Hatayspor mücadelelerinde gol sevinci yaşayamadı. Icardi, bu süreçte Bayern Münih ile yapan UEFA Şampiyonlar Ligi müsabakasında da fileleri havalandıramadı