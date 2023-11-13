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Haberler Spor Aslan ünvanını kaybetti

Aslan ünvanını kaybetti

Hatayspor’a deplasmanda yenilen Galatasaray, bu sezon 12. maçında ilk yenilgisini alırken, geçen yıldan devam eden 17 maçlık serisini de bitirdi

HABER MERKEZİ
Aslan ünvanını kaybetti

SÜPER Lig'in 12. haftasında deplasmanda Atakaş Hatayspor'a 2-1 yenilen lider Galatasaray, namağlup ünvanını kaybetti. Sarı-kırmızılılar, bu sezonki ilk mağlubiyetini alırken, geçen sezondan beri devam eden 17 maçlık yenilmezlik serisini de sona erdirdi. Ligde son yenilgisini geçen sezonun 32. haftasındaki derbide Beşiktaş karşısında yaşayan Cim-Bom, sonrasındaki 6 lig mücadelesini (Biri Hatayspor'a karşı 3-0 hükmen) kazandı. Aslan, bu sezon da ligde çıktığı 11 maçın 10'unu kazandı, birinde berabere kaldı. G.Saray, Hatayspor ile deplasmanda yaptığı maçlarda henüz galibiyet alamadı.

ICARDI 4 MAÇTIR SUSKUN

SARI-KIRMIZILILAR, Hatay temsilcisine karşı geçen sezon hükmen aldığı galibiyet haricinde deplasmanda maç kazanamadı. 2020- 2021 sezonunda Hatay'da 3-0 kaybeden Galatasaray, 2021-2022 sezonunda 4-2 mağlup oldu. Geçen sezon hükmen galip sayılan sarı-kırmızılılar, bu sezon da deplasmanda rakibine 2-1 yenildi. Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, son 4 resmi maçı boş geçti. Ligin ilk 9 haftasında 10 kez fileleri havalandırarak sezona etkili bir giriş yapan Icardi, son 3 haftada Çaykur Rizespor, Kasımpaşa ve Hatayspor mücadelelerinde gol sevinci yaşayamadı. Icardi, bu süreçte Bayern Münih ile yapan UEFA Şampiyonlar Ligi müsabakasında da fileleri havalandıramadı

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