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Haberler Spor Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur programı belli oldu!

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur programı belli oldu!

Son dakika... Ziraat Türkiye Kupası'nda 5-7 Aralık'ta oynanacak 4. tur maçlarının programı belli oldu. Bu turda, üçüncü eleme turu müsabakaları sonucu tur atlayan 34 ekibin yanı sıra Trendyol Süper Lig'den 6, Trendyol 1. Lig'den 7 ve TFF 2. Lig'den 9 olmak üzere toplam 56 takım mücadele edecek. Peki, Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. eleme turu maçları ne zaman?

HABER MERKEZİ
Ziraat Türkiye Kupası’nda 4. tur programı belli oldu!

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, maç programı şu şekilde:

5 ARALIK SALI:

13.00 Ankara Keçiörengücü-Muş 1984 Muşspor (Aktepe)

13.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Belediye Derincespor (Atatürk Olimpiyat)

15.00 Siltaş Yapı Pendikspor-Isparta 32 Spor (Pendik)

17.00 Bitexen Antalyaspor-Kepezspor (Corendon Airlines Park Antalya)

19.00 Yılport Samsunspor-Tokat Belediye Plevnespor (Yeni 19 Mayıs)

21.00 Corendon Alanyaspor-Kocaelispor (Alanya Oba)

6 ARALIK ÇARŞAMBA:

13.00 Teksüt Bandırmaspor-Somaspor (Bandırma 17 Eylül)

13.00 Kasımpaşa-Kırşehir Futbol SK (Recep Tayyip Erdoğan)

13.00 Bodrum FK-Menemen FK (Bodrum İlçe)

13.00 Erzurumspor FK-Anagold 24 Erzincanspor (Erzurum Kazım Karabekir)

14.00 Boluspor-Amed Sportif Faaliyetler (Bolu Atatürk)

14.00 Ümraniyespor-Güneş Holding Çankayaspor (Ümraniye Şehir)

14.00 Eyüpspor-Ankara Demirspor (Eyüp)

14.00 Gençlerbirliği-Bornova 1877 Sportif Yatırımlar (Eryaman)

14.00 Adanaspor-Esenler Erokspor (Yeni Adana)

14.00 Göztepe-1461 Trabzon FK (Gürsel Aksel)

14.00 Altay-Tuna Tarım Kırklarelispor (Alsancak Mustafa Denizli)

14.00 Sakaryaspor-Ankaraspor (Yeni Sakarya Atatürk)

15.00 TÜMOSAN Konyaspor-Beyoğlu Yeni Çarşı (MEDAŞ Konya Büyükşehir Belediye)

17.00 Atakaş Hatayspor-Düzce Cam Düzcespor (Yeni Mersin)

19.00 Mondihome Kayserispor-Vefa Group Vanspor (RHG Enertürk Enerji)

21.00 Trabzonspor-Ahlatcı Çorum FK (Papara Park)

7 ARALIK PERŞEMBE:

13.00 Manisa FK-GMG Kastamonuspor (Mümin Özkasap)

13.00 EMS Yapı Sivasspor-Kuzey Marmara A.Ş. Arnavutköy Belediyespor (BG Group 4 Eylül)

15.00 Gaziantep FK-Etimesgut Belediyespor (Kalyon)

17.00 MKE Ankaragücü-İskenderunspor (Eryaman)

19.00 Çaykur Rizespor-Bucaspor 1928 (Çaykur Didi)

21.00 RAMS Başakşehir-Astor Enerji Şanlıurfaspor (Başakşehir Fatih Terim)

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