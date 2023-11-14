Aliağa dışarıda kral

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta sezona çok iyi bir başlangıç yaparak liderlik koltuğuna oturan Aliağa Futbol Kulübü, konuğu olduğu düşme hattındaki Tarsus İdmanyurdu'nu 2-0 mağlup ederek deplasmanda 5'te 5 yaptı. Bu sezon henüz gurbette puan kaybetmeyen İzmir temsilcisi, bu periyotta Edirnespor'u 1-0, Karabük İdmanyurdu'nu 4-0, 52 Orduspor FK'yı 2-0, Artvin Hopaspor'u 2-1, Tarsus'u ise 2-0 yenerek alkış topladı. Aliağa dış sahada 11 gol atarken kalesinde sadece 1 gol yedi. Sarı-siyahlı takım 10 karşılaşmada 8 galibiyet, 2 beraberlikle 26 puana ulaşıp en yakın takipçisiyle arasındaki puan farkını maç fazlasıyla 5'ten 6'ya çıkardı. Bu hafta Play-Off hesapları yapan Mardin'i konuk edecek olan Aliağa FK, ardından en yakın takipçilerinden Ayvalıkgücü'ne konuk olacak