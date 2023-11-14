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Aliağa dışarıda kral

Sezona harika bir başlangıç yapan sarı-siyahlı İzmir ekibi gurbette oynadığı 5 maçı da kazanmayı başardı

HABER MERKEZİ
Aliağa dışarıda kral
TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta sezona çok iyi bir başlangıç yaparak liderlik koltuğuna oturan Aliağa Futbol Kulübü, konuğu olduğu düşme hattındaki Tarsus İdmanyurdu'nu 2-0 mağlup ederek deplasmanda 5'te 5 yaptı. Bu sezon henüz gurbette puan kaybetmeyen İzmir temsilcisi, bu periyotta Edirnespor'u 1-0, Karabük İdmanyurdu'nu 4-0, 52 Orduspor FK'yı 2-0, Artvin Hopaspor'u 2-1, Tarsus'u ise 2-0 yenerek alkış topladı. Aliağa dış sahada 11 gol atarken kalesinde sadece 1 gol yedi. Sarı-siyahlı takım 10 karşılaşmada 8 galibiyet, 2 beraberlikle 26 puana ulaşıp en yakın takipçisiyle arasındaki puan farkını maç fazlasıyla 5'ten 6'ya çıkardı. Bu hafta Play-Off hesapları yapan Mardin'i konuk edecek olan Aliağa FK, ardından en yakın takipçilerinden Ayvalıkgücü'ne konuk olacak
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