Altınordu’da panik başladı

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta inişli-çıkışlı günler geçiren Altınordu, haftayı ateş hattının üzerinde kapattı. Kırmızı-lacivertli ekip, Esenler Erokspor'a yenilerek galibiyet özlemini 2 maça çıkardı. 11 puanla 15. sırada konumlanan İzmir ekibi, peş peşe aldığı 2 galibiyet ile düşme potasından uzaklaşarak soluklanmıştı. Ancak 3 maçtır kazanamayan İzmir temsilcisi, haftayı ateş hattında kendine yer bulan 9 puanla 16. sıradaki Zonguldak Kömürspor'un 2 puan önünde tamamladı. Durum böyle olunca genç ağırlıklı kadrosuyla Altınordu, yeniden korkulu rüya görmeye başladı.

ÇIKIŞA GEÇECEĞİZ

Altınordu Teknik Direktörü Atilla Küçüktaka, yeniden çıkışa geçeceklerini belirterek, "Takımımız her geçen gün oturuyor. Ben gençlere güveniyorum. Galibiyet geldikçe panik havası dağılacaktır" dedi.