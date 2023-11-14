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Haberler Spor Karşıyaka filede evinde firesiz

Karşıyaka filede evinde firesiz

HABER MERKEZİ
Karşıyaka filede evinde firesiz
Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi A Grubu'nda konuk ettiği lider Bahçelievler Belediyespor'u 3-1 mağlup eden Karşıyaka Medicalpoint, taraftarının önünde puan kaybı yaşamadan 3'te 3 yaptı. Yeşilkırmızılı ekip, Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda karşılaştığı rakipleri Edremit Belediye Altınoluk ve İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 3-0, Bahçelievler'i ise 3-1 dize getirdi. Deplasmanda çıktığı 2 karşılaşmada Havran Bld ve Göztepe'ye 3-2'lik skorlarla mağlup olan Kaf- Kaf, 5 maçta 3 galibiyet, 2 yenilgiyle 11 puan toplayıp 3'üncü sırada yer buldu.
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