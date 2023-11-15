F.Bahçe stoper arıyor

FENERBAHÇE Ocak ayında savunmaya takviye yapmak için çalışmalarına başladı. Becao, Dijiku ve Serdar Aziz'in aynı anda sakatlanmasının ardından stoper bölgesinde sıkıntı çeken ve Samet Akaydın'a mecbur kalan sarı-lacivertliler rotasını Güney Amerika'ya çevirdi. Kanarya, Club America'nın 24 yaşındaki savunmacısı Sebastian Caceres'i radarına aldı. Oyuncu ve kulübüyle temas kuran kurmaylar, ilk görüşmeyi gerçekleştirdi. Kısa süre önce İngiliz temsilcisi Tottenham'ın 3 milyon Sterlin ve sonraki satıştan pay teklifine olumsuz cevap veren Meksika ekibinin Fenerbahçe'nin teklifini değerlendirmeye aldığı kaydedildi. Uruguaylı oyuncu için 7 milyon Euro isteyen Club America'nın sarı-lacivertlilerin teklifine kısa sürede geri dönüş yapacağı bildirildi.

KARTAL'IN VAZGEÇİLMEZLERİ

FENERBAHÇE Teknik Direktörü İsmail Kartal, bu sezon ligde ve Avrupa'da oynanan 22 maçın hepsinde Dusan Tadic ve Sebastian Szymanski ikilisine süre verdi. Tadic Avrupa elemeleri dahil tüm maçlarda forma giyerken, geride kalan 22 karşılaşmada toplamda 1715 dakika oynadı. Tecrübeli futbolcu, sahada kaldığı süreyle Fenerbahçe'nin bu sezon en fazla forma giyen ismi oldu. 22 maçın tamamında forma giyen Sebastian Szymanski ise toplamda 1382 dakika sahada kaldı.